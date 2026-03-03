Венгрия пообещала блокировать членство Украины в Евросоюзе

Украина не станет членом Евросоюза, если правительство Виктора Орбана останется у власти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит агентство MTI.
По словам министра, Будапешт не согласится на механизмы финансовой поддержки, которые предусматривают выделение средств Украине. Он подчеркнул, что венгерские деньги должны оставаться в стране.
Сийярто отметил, что в Брюсселе понимают позицию Венгрии. По его утверждению, если нынешнее венгерское руководство сохранит власть, Украина не сможет стать членом ЕС.
Министр также напомнил, что ранее Венгрия наложила вето на 20-й пакет санкций. После этого, по его словам, несколько других стран ЕС также выразили сомнения. Он заявил, что при отсутствии венгерского вето в союзе сохраняется формальное единодушие.
Ранее Сийярто высказывал сомнение в способности Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель стремится принять Украину в Евросоюз до 2030 года, однако окончательное решение зависит от Венгрии. По его мнению, присоединение Киева нанесло бы ущерб венгерской экономике. Орбан также утверждал, что Евросоюз стремится усилить влияние на Украину и поддерживает продолжение конфликта.
