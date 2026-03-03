Венгрия пообещала блокировать членство Украины в Евросоюзе

Ранее Сийярто высказывал сомнение в способности Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель стремится принять Украину в Евросоюз до 2030 года, однако окончательное решение зависит от Венгрии. По его мнению, присоединение Киева нанесло бы ущерб венгерской экономике. Орбан также утверждал, что Евросоюз стремится усилить влияние на Украину и поддерживает продолжение конфликта.