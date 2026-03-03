Москва
Уиткофф заявил о недоумении из-за позиции Ирана о праве на обогащение урана

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News раскрыл детали провальных переговоров с Ираном. По его словам, американская делегация, включая зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, была озадачена, когда иранская сторона заявила о своём неотъемлемом праве на обогащение урана.

Уиткофф признался, что после такого заявления они с Кушнером просто переглянулись в недоумении. Он также отметил, что невозможность достичь соглашения стала очевидна уже после второго раунда переговоров, а третий Вашингтон рассматривал как последний шанс.

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США начал наносить удары по Ирану. В ответ Исламская Республика открыла огонь по американским базам на Ближнем Востоке. В тот же день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. По словам госсекретаря США Марко Рубио, дальше Исламская Республика столкнётся с ещё более суровыми ударами, целями которых станет ликвидация баллистических ракет малой дальности и военно-морских объектов Тегерана.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

