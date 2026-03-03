Москва
Котенок: бойцы РФ прорвались в Сергеевку под Красноармейском

Военкор сообщил о ведении российскими подразделениями ожесточенных боев в районе Сергеевки.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на красноармейском направлении российские подразделения прорвались в село Сергеевка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«За трассой М-30 ВС РФ продвинулись через балки Ковалиха и Матюшина в районе дороги со стороны шахты Покровская и ее отвалов (севернее шахты) и сада и вошли в Сергеевку в районе ул. Рокотянского», — написал он.

Котенок сообщил о ведении российскими военными ожесточенных боев в районе Сергеевки. Согласно сведениям военкора, к югу от этого населенного пункта войска РФ продавливают оборону ВСУ в направлении села Новоалександровка.

По информации Котенка, бои идут также на севере расположенного в 12 километрах от Сергеевки села Гришино.

«Продвижение севернее Сергеевки позволит нашим штурмовым группам изолировать от контратак Гришино с запада», — отметил военкор.

Ранее сообщалось о занятии российскими военными почти всей центральной и восточной частей Гришина.

