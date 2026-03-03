Пентагон сообщил о ликвидации инфраструктуры элитных войск Ирана

В сообщении Центрального командования ВС США в социальной сети X уточняется, что в ходе операций были уничтожены пусковые установки ракет и беспилотников, а также другие объекты военной инфраструктуры Ирана. Американские военные подчеркнули, что их действия направлены на снижение угрозы со стороны элитных частей КСИР и поддержание стабильности в регионе.