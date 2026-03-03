В одну из бригад ВСУ заманивают операторов БПЛА, обещая спокойную службу

В 113-ю отдельную бригаду территориальной обороны Украины заманивают операторов БПЛА, обещая, что они не будут участвовать в штурмах. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«Командование 113-й обр ТерО ведет активный набор операторов БПЛА, обещая потенциальным новобранцам исключить возможность их участия в штурмовых действиях. Однако информация, публикуемая в некрологах родственниками “дроноводов” 113-й обр ТерО, говорит об обратном», — отмечается в публикации.
Ранее «Северный Ветер» информировал, что российские военные за двое суток отбили две контратаки одной и той же бригады ВСУ в районе села Волчанские Хутора в Харьковской области. Этим соединением оказалась упомянутая 113-я отдельная бригада украинской теробороны.