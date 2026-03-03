Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одну из бригад ВСУ заманивают операторов БПЛА, обещая спокойную службу

В 113-ю отдельную бригаду теробороны Украины заманивают операторов БПЛА, обещая, что они не будут участвовать в штурмах, однако некрологи говорят об обратном.

Источник: Аргументы и факты

В 113-ю отдельную бригаду территориальной обороны Украины заманивают операторов БПЛА, обещая, что они не будут участвовать в штурмах. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

«Командование 113-й обр ТерО ведет активный набор операторов БПЛА, обещая потенциальным новобранцам исключить возможность их участия в штурмовых действиях. Однако информация, публикуемая в некрологах родственниками “дроноводов” 113-й обр ТерО, говорит об обратном», — отмечается в публикации.

Ранее «Северный Ветер» информировал, что российские военные за двое суток отбили две контратаки одной и той же бригады ВСУ в районе села Волчанские Хутора в Харьковской области. Этим соединением оказалась упомянутая 113-я отдельная бригада украинской теробороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше