Военкоры смогут посещать госучреждения Башкирии без очереди

«Речь идёт не только о социальной защищённости, но и, в первую очередь, о публичном признании заслуг и особого статуса этих мужественных людей. У военных журналистов и членов их команды своя битва. Они борются за правду, с риском для жизни добывают факты, противостоят фейкам, чтобы у аудитории сложилась объективная картина происходящих событий. Предоставление им такой льготы — важный жест благодарности и солидарности со стороны государства и общества, которое они защищали словом и правдой», — прокомментировал Константин Толкачёв.