Военкоры смогут посещать госучреждения Башкирии без очереди

По словам спикера парламента республики Константина Толкачёва, закон наделяет военных корреспондентов правом на первоочередной приём в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях.
«Речь идёт не только о социальной защищённости, но и, в первую очередь, о публичном признании заслуг и особого статуса этих мужественных людей. У военных журналистов и членов их команды своя битва. Они борются за правду, с риском для жизни добывают факты, противостоят фейкам, чтобы у аудитории сложилась объективная картина происходящих событий. Предоставление им такой льготы — важный жест благодарности и солидарности со стороны государства и общества, которое они защищали словом и правдой», — прокомментировал Константин Толкачёв.
Напомним, в 2025 году в Башкирии приняли первый в России закон о военных журналистах. Документ устанавливает само понятие военного журналиста, работника военной журналистики, ветерана военной журналистики.