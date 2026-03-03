Москва
Эксперт заявил о ставке Ирана на затяжной конфликт с США и Израилем

Иран рассчитывает превратить противостояние с США и Израилем в долгосрочный конфликт. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров.

По его словам, США и Израиль делают ставку на быстрый удар и возможный внутренний коллапс в Иране, тогда как Тегеран выбирает стратегию затяжного противостояния.

Эксперт отметил, что Иран стремится вовлечь в конфликт как можно больше государств региона. По его мнению, именно этим объясняется готовность наносить удары по арабским странам.

Бочаров добавил, что иранские власти рассматривают сопротивление как единственный возможный вариант, несмотря на понимание высоких издержек длительной войны. При этом любые возможные договоренности на текущем этапе в Тегеране могут воспринимать лишь как временную паузу.

Ранее эксперт высказывал мнение, что основная цель США и Израиля в операции против Ирана — спровоцировать внутренний коллапс в исламской республике.

Читайте также: Трамп не обеспокоен угрозой иранских ударов по территории США.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше