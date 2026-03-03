Эксперт заявил о ставке Ирана на затяжной конфликт с США и Израилем

По его словам, США и Израиль делают ставку на быстрый удар и возможный внутренний коллапс в Иране, тогда как Тегеран выбирает стратегию затяжного противостояния.
Эксперт отметил, что Иран стремится вовлечь в конфликт как можно больше государств региона. По его мнению, именно этим объясняется готовность наносить удары по арабским странам.
Бочаров добавил, что иранские власти рассматривают сопротивление как единственный возможный вариант, несмотря на понимание высоких издержек длительной войны. При этом любые возможные договоренности на текущем этапе в Тегеране могут воспринимать лишь как временную паузу.
Ранее эксперт высказывал мнение, что основная цель США и Израиля в операции против Ирана — спровоцировать внутренний коллапс в исламской республике.
