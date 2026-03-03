ЦБ оспорил бессрочную заморозку активов России в суде ЕС в Люксембурге

Регламент предусматривает бессрочную блокировку активов Банка России и исключает возможность судебной защиты, в том числе исполнение судебных и арбитражных решений, связанных с принятыми мерами.
«В результате принятия Регламента ЕС были нарушены… базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков», — говорится в заявлении ЦБ.
В Банке России также указали на возможные процедурные нарушения при принятии документа, в частности, на отсутствие единогласного голосования стран ЕС. Регулятор подчеркнул, что сохраняет за собой все доступные правовые средства защиты в отношении своих активов.
Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что европейские страны продолжат попытки узаконить изъятие замороженных российских активов. Так, Германия и её партнёры сосредоточились на механизме займа для Киева в размере €90 млрд, который и рассматривается как основной путь поддержки. Вопрос использования замороженных российских активов может вернуться к обсуждению позже — в контексте возможного возмещения ущерба.
