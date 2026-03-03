ЦБ оспорил бессрочную заморозку активов России в суде ЕС в Люксембурге

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что европейские страны продолжат попытки узаконить изъятие замороженных российских активов. Так, Германия и её партнёры сосредоточились на механизме займа для Киева в размере €90 млрд, который и рассматривается как основной путь поддержки. Вопрос использования замороженных российских активов может вернуться к обсуждению позже — в контексте возможного возмещения ущерба.