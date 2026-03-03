Сийярто исключил членство Украины в ЕС, пока Орбан у власти

Пока нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан и его кабинет находятся у власти, Украине не видать такого желанного членства в Евросоюзе. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью агентству MTI. По словам министра, в Брюсселе прекрасно это понимают.