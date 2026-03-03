Москва
Трамп заявил, что у США «практически неограниченный» запас снарядов

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американцев вести войны «вечно», так как у Вашингтона «практически неограниченный» запас снарядов.

Источник: Reuters

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Запасы боеприпасов Соединённых Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши. Как мне было заявлено сегодня, мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия. Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!)», — сказал Трамп.

Вместе с тем он добавил, что даже этот уровень запасов «не на том уровне, на котором хотелось бы».

Ранее Трамп заявил, что угроза атак на американские объекты и даже на территорию США является частью войны.

