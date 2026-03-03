Трамп заявил, что у США «практически неограниченный» запас снарядов

«Запасы боеприпасов Соединённых Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши. Как мне было заявлено сегодня, мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия. Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!)», — сказал Трамп.