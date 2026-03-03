Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщил о сокращении числа иностранных наёмников в рядах ВСУ из англоязычных стран и Германии, тогда как присутствие испаноговорящих боевиков фиксируется всё чаще. По его словам, если в начале конфликта интерес проявляли представители многих стран, то теперь у выходцев из англоязычных государств и Германии желание воевать практически отпало.