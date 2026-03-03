Москва
Иран сообщил о ракетно-дроновой атаке на базу США рядом с Шейх-Иса

Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на американскую базу в Бахрейне. Заявление приводит иранское агентство IRNA.

По данным КСИР, в рамках 14-й волны операции «Правдивое обещание» утром была проведена масштабная атака на авиабазу США в районе Шейх-Иса.

Уточняется, что для массированного удара использовали 20 беспилотников и три ракеты.

Иранская сторона утверждает, что в результате атаки уничтожено основное здание командования и штаб базы, а также сгорели топливные резервуары.

Читайте также: Эксперт заявил о ставке Ирана на затяжной конфликт с США и Израилем.

