Иран сообщил о ракетно-дроновой атаке на базу США рядом с Шейх-Иса

Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на американскую базу в Бахрейне. Заявление приводит иранское агентство IRNA.
По данным КСИР, в рамках 14-й волны операции «Правдивое обещание» утром была проведена масштабная атака на авиабазу США в районе Шейх-Иса.
Уточняется, что для массированного удара использовали 20 беспилотников и три ракеты.
Иранская сторона утверждает, что в результате атаки уничтожено основное здание командования и штаб базы, а также сгорели топливные резервуары.
