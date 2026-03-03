Москва
Группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Гришине под Красноармейском

По информации источников, в Гришине сложили оружие брошенные командованием штурмовики из «Скалы».

Источник: Аргументы и факты

Кадры сдачи в плен группы украинских боевиков на красноармейском направлении опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

По информации источников канала, военнослужащие украинского 425-го штурмового полка «Скала» сложили оружие в селе Гришино.

«Четыре бедолаги из “Скалы” (которая своих не бросает) оказались брошены и решили сохранить себе жизнь, сдавшись бойцам группировки “Центр”», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о штурмовиках из «Скалы», которые решили сложить оружие, увидев российские дроны.

По словам военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, украинские военные сдаются в плен на красноармейском направлении, осознавая безнадежность своего положения.

Ранее были опубликованы кадры взятия в плен российскими военными группы боевиков 116-й мехбригады ВСУ в ходе штурма блиндажа на территории Харьковской области. Также сообщалось о захвате бойцами РФ пленных при штурме одного из опорных пунктов противника в Запорожской области.

