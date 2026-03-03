Москва
Силы ПВО сбили над Россией 16 украинских беспилотников. Военная операция, день 1469-й

Силы ПВО РФ уничтожили за ночь 16 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. Восемь БПЛА были сбиты над территорией Крыма, пять — над территорией Белгородской области и три — над Астраханской областью. 22 мирных жителя России погибли от атак ВСУ за неделю с 23 февраля по 2 марта, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:10 При освобождении Рождественское в Запорожской области военными 37-й мотострелковой бригады группы «Восток» было взято под контроль более 350 строений и около 10 кв. км территории, сообщили в Минобороны России.

8:52 Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

«У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны», — сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

8:38 Серия взрывов зафиксирована в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

8:25 Бойцы группы «Восток» при освобождении Рождественского в Запорожской области взяли под контроль более 350 строений и район обороны ВСУ площадью порядка 10 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ.

8:11 Двадцать два мирных жителя России погибли от атак ВСУ за неделю с 23 февраля по 2 марта, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

8:05 ? ~Минобороны: силы ПВО сбили 16 украинских БПЛА. ~

8:00 Сегодня 1469-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

