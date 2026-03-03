Силы ПВО сбили над Россией 16 украинских беспилотников. Военная операция, день 1469-й

9:10 При освобождении Рождественское в Запорожской области военными 37-й мотострелковой бригады группы «Восток» было взято под контроль более 350 строений и около 10 кв. км территории, сообщили в Минобороны России.
«У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны», — сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
8:38 Серия взрывов зафиксирована в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».
8:11 Двадцать два мирных жителя России погибли от атак ВСУ за неделю с 23 февраля по 2 марта, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
8:05 ? ~Минобороны: силы ПВО сбили 16 украинских БПЛА. ~
8:00 Сегодня 1469-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.