Главные новости к утру 3 марта 2026 года

Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления в Конгрессе заявил, что следующий этап военной операции США против Ирана станет еще «более суровым» по сравнению с предшествующими. Он уточнил, что наиболее серьезные удары по Исламской Республике еще не были нанесены.