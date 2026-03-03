Главные новости к утру 3 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 марта 2026.
Рубио анонсировал «более суровый» этап операции США в Иране
Иран объявил о 13-м этапе операции против США и Израиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил новую серию БПЛА в направлении базы США. Это произошло в рамках тринадцатого этапа операции «Правдивое обещание — 4». Дроны, принадлежащие ВМС КСИР, были нацелены на американскую базу Арифджан в Кувейте, где размещаются подразделения морских пехотинцев Пентагона.
Рютте подтвердил, что НАТО не примет участие в войне с Ираном
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Североатлантического альянса «нет абсолютно никаких планов» по участию в военной операции США и Израиля против Ирана, так как она проходит в регионе за пределами военного блока. Он добавил, что отдельные союзники по военному блоку поддержат американцев и израильтян.
В МИД России рассказали о гибели 22 мирных жителей от ударов ВСУ за неделю
22 мирных жителя России на минувшей неделе погибли при ударах ВСУ, свыше 130 человек, включая ребенка, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях.
США и Израиль атаковали здание гостелерадиокомпании Ирана
США и Израиль нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) в Тегеране, передает иранское агентство Tasnim. В ЦАХАЛ удар обосновали тем, что Иранское телерадиовещательное управление призывало к уничтожению Израиля и применению ядерного оружия. В IRIB сообщили, что Гостелерадиокомпания Ирана продолжает работу в штатном режиме.