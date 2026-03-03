Группа ВСУшников дразнила российских военных дрифтом на джипе и поплатилась кровью

«Товарищи — наши оппоненты, судя по всему в нетрезвом состоянии, вылетели в поле на джипе, начали пятаки нарезать по полю. Были наказаны», — рассказал Смирнов ТАСС.
Он добавил, что в трезвом состоянии на такое вряд ли кто-то решится. Разведчиков противника уничтожили ударом дрона.
Красноармейск был освобождён группировкой «Центр» в декабре 2025 года после многомесячных боёв. Город является крупным логистическим и промышленным центром Донбасса. К началу марта Российская армия добилась новых успехов в зоне специальной военной операции — под контроль ВС РФ перешли населённые пункты Резниковка и Дробышево в ДНР, а также Круглое в Харьковской области.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.