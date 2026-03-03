Москва
Дотком заявил, что США впали в панику

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Дотком заявил, что американцы впали в панику, и теперь США следует ожидать худшего сценария по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил в социальной сети X*, что американцы впали в панику из-за неудач в операции «Эпическая ярость» в Иране.

По его словам, теперь США следует ожидать худший сценарий.

«Следует исходить из худшего сценария. Готовьтесь к атакам в США, информация о которых предоставлена ​​ЦРУ/Моссадом», — написал он.

Дотком добавил, что президент США Дональд Трамп уже знает — атака на Иран была ошибкой.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». Во время нападения был убит аятолла Али Хаменеи и его семья.

В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Трамп попал в ловушку: план США по Ирану с треском провалился.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

