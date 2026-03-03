Дотком заявил, что США впали в панику

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». Во время нападения был убит аятолла Али Хаменеи и его семья.