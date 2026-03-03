Дотком заявил, что США впали в панику

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил в социальной сети X*, что американцы впали в панику из-за неудач в операции «Эпическая ярость» в Иране.
По его словам, теперь США следует ожидать худший сценарий.
«Следует исходить из худшего сценария. Готовьтесь к атакам в США, информация о которых предоставлена ЦРУ/Моссадом», — написал он.
Дотком добавил, что президент США Дональд Трамп уже знает — атака на Иран была ошибкой.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». Во время нападения был убит аятолла Али Хаменеи и его семья.
В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что Трамп попал в ловушку: план США по Ирану с треском провалился.
