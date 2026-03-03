Иран взорвал штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне и сжёг цистерны с топливом

В операции, как утверждается, были задействованы 20 боевых беспилотников и три баллистические ракеты, включая ракету «Хорремшехр-4». КСИР утверждает, что в результате удара было разрушено командно-штабное здание авиабазы и повреждены топливные цистерны. Независимого подтверждения этой информации на момент публикации нет. Официальных заявлений со стороны американских властей не поступало.