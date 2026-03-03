Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран взорвал штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне и сжёг цистерны с топливом

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетно-беспилотного удара по американской военной базе в Бахрейне. По данным иранской стороны, атака была совершена на рассвете по объекту в районе Шейх-Иса, где расположена база Пятого флота ВМС США.

Источник: Life.ru

«Сегодня на рассвете КСИР нанес массированный удар беспилотниками и ракетами по американской базе в районе Шейх-Иса в Бахрейне», — говорится в заявлении, распространённом через государственные СМИ Ирана.

В операции, как утверждается, были задействованы 20 боевых беспилотников и три баллистические ракеты, включая ракету «Хорремшехр-4». КСИР утверждает, что в результате удара было разрушено командно-штабное здание авиабазы и повреждены топливные цистерны. Независимого подтверждения этой информации на момент публикации нет. Официальных заявлений со стороны американских властей не поступало.

Ранее Life.ru писал, что удар дрона привёл к взрыву и пожару на территории посольства США в Эр-Рияде. Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что удар был нанесён дроном-камикадзе. Людей внутри в момент атаки не было.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше