Иран взорвал штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне и сжёг цистерны с топливом

«Сегодня на рассвете КСИР нанес массированный удар беспилотниками и ракетами по американской базе в районе Шейх-Иса в Бахрейне», — говорится в заявлении, распространённом через государственные СМИ Ирана.
В операции, как утверждается, были задействованы 20 боевых беспилотников и три баллистические ракеты, включая ракету «Хорремшехр-4». КСИР утверждает, что в результате удара было разрушено командно-штабное здание авиабазы и повреждены топливные цистерны. Независимого подтверждения этой информации на момент публикации нет. Официальных заявлений со стороны американских властей не поступало.
Ранее Life.ru писал, что удар дрона привёл к взрыву и пожару на территории посольства США в Эр-Рияде. Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что удар был нанесён дроном-камикадзе. Людей внутри в момент атаки не было.
