Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дотком заявил, что Трамп зол на Нетаньяху из-за ошибки с Ираном

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Дотком заявил, что по информации источника из Белого дома, Трамп очень зол на Нетаньяху из-за ошибки с Ираном.

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил в социальной сети X*, что президент США Дональд Трамп очень зол на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за ситуации с Ираном.

«По информации от инсайдера Белого дома: Трамп зол на Нетаньяху. Заставил его выступить на передаче Ханнити. Крики в адрес Хегсета: “Нам нужно сделать больше!”», — написал он.

По словам Доткома, Трамп теперь понимает, что нападение на Иран было ошибкой.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Дотком заявил, что США впали в панику.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше