Дотком заявил, что Трамп зол на Нетаньяху из-за ошибки с Ираном

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил в социальной сети X*, что президент США Дональд Трамп очень зол на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за ситуации с Ираном.
«По информации от инсайдера Белого дома: Трамп зол на Нетаньяху. Заставил его выступить на передаче Ханнити. Крики в адрес Хегсета: “Нам нужно сделать больше!”», — написал он.
По словам Доткома, Трамп теперь понимает, что нападение на Иран было ошибкой.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее Дотком заявил, что США впали в панику.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.