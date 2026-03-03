Паслер заявил о развитии промышленности на Урале, несмотря на санкции

Он подчеркнул, что предприятия Урала на основе собственных научных и инженерных решений создают новые конкурентоспособные продукты. Так, в прошлом году в Свердловской области на 34,6% увеличилось производство электронных и оптических изделий — в частности, вклад в это внесли Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) и компания «Прософт-системы».