Уничтожение РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области сняли с воздуха

Кадры уничтожения реактивной системы залпового огня Vampire ВСУ в Сумской области опубликовал Telegram-канал российской бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».
По информации канала, пусковая установка чешского производства, двигавшаяся в колонне машин сопровождения, была выявлена российскими военными в Сумской области в ходе разведки с воздуха.
Координаты РСЗО противника были переданы оператору «Ланцета» из состава Центра «Рубикон». Telegram-канал этого подразделения сообщил, что барражирующий боеприпас успешно поразил пусковую установку ВСУ.
«Цель уничтожена на расстоянии 100 километров от точки обнаружения вблизи н.п. Береза», — сообщил Telegram-канал Центра «Рубикон», — говорится в публикации.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения Vampire ВСУ в Днепропетровской области. Сообщалось, что для поражения пусковой установки противника, выявленной в районе села Коломийцы, был применен «Ланцет».