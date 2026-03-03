Москва
Уничтожение РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области сняли с воздуха

По информации источников, ВСУ потеряли РСЗО чешского производства в результате удара «Ланцета».

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения реактивной системы залпового огня Vampire ВСУ в Сумской области опубликовал Telegram-канал российской бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».

По информации канала, пусковая установка чешского производства, двигавшаяся в колонне машин сопровождения, была выявлена российскими военными в Сумской области в ходе разведки с воздуха.

Координаты РСЗО противника были переданы оператору «Ланцета» из состава Центра «Рубикон». Telegram-канал этого подразделения сообщил, что барражирующий боеприпас успешно поразил пусковую установку ВСУ.

«Цель уничтожена на расстоянии 100 километров от точки обнаружения вблизи н.п. Береза», — сообщил Telegram-канал Центра «Рубикон», — говорится в публикации.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения Vampire ВСУ в Днепропетровской области. Сообщалось, что для поражения пусковой установки противника, выявленной в районе села Коломийцы, был применен «Ланцет».