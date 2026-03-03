Трамп заявил о готовности к вечной войне

«Войны могут вестись “вечно” и очень успешно, используя только эти запасы. Соединённые Штаты готовы к победе и готовы побеждать по-крупному!» — заявил хозяин Белого дома.
Трамп также раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, который, по его мнению, «бесплатно» отправил Киеву сотни миллиардов долларов и современное оружие, не позаботившись о его восполнении. Президент подчеркнул, что в свой первый срок он «восстановил армию» и продолжает эту линию.
Ранее два беспилотника атаковали посольство США в Эр-Рияде. По предварительным данным, зданию нанесён незначительный ущерб, на территории возник небольшой пожар. До этого Центральное командование ВС США сообщило, что число погибших американских военнослужащих на Ближнем Востоке увеличилось до шести человек.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.