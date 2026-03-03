Трамп заявил о готовности к вечной войне

Трамп также раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, который, по его мнению, «бесплатно» отправил Киеву сотни миллиардов долларов и современное оружие, не позаботившись о его восполнении. Президент подчеркнул, что в свой первый срок он «восстановил армию» и продолжает эту линию.