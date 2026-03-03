Уиткофф рассказал, как Иран «без стыда» пригрозил 11 ядерными бомбами

Операция США и Израиля в Иране началась через пару дней после переговоров, утром 28 февраля. В ходе нее был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о самом масштабном наступлении за всю историю Ирана. После гибели Хаменеи, в начале марта, Иран активизировал удары по военным базам США, в том числе в ближневосточных странах. Взрывы прогремели в Дубае и Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар), Бахрейне и Кувейте, Эрбиле (Иракский Курдистан).