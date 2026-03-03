Москва
Уиткофф рассказал, как Иран «без стыда» пригрозил 11 ядерными бомбами

Спецпосланник Трампа рассказал, что на переговорах Иран заявил о контроле над 460 кг обогащенного урана и отказывался прекращать ядерную программу. Уиткофф поделился, после какой фразы они с Кушнером удивленно переглянулись.

Источник: Reuters

Иран на переговорах в начале года сообщил США о наличии достаточного объема обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб, заявил в эфире Fox News спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стыда, что они контролируют 460 кг 60-процентного обогащенного урана и что им известно, что этого достаточно для создания 11 ядерных бомб», — вспомнил Уиткофф (цитата по Times of Israel).

По его словам, иранская делегация «гордилась, что им удалось обойти всевозможные протоколы контроля и достичь ситуации, где им доступны 11 ядерных бомб».

Уиткофф рассказал также, что иранские переговорщики заявили о наличии «неотъемлемого права» на обогащение ядерного топлива. «Мы ответили, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас», — добавил он. Спецпосланник США также вспомнил, что Иран назвал право на обогащение урана своей «отправной точкой».

«И мы с Джаредом [Кушнером] просто переглянулись в растерянности и сказали: ну, теперь мы действительно влипли», — вспомнил Уиткофф.

Спецпосланник США добавил, что Иран мог превратить 60-процентный обогащенный уран в 90-процентный «примерно за неделю, может быть за десять дней».

«Их практически невозможно остановить, у них бесконечный запас», — добавил он. Уиткофф рассказал, что США предложили Ирану десять лет полного отказа от обогащения урана, «но это было категорически отвергнуто».

Спецпосланник Дональда Трампа также сообщил, что президент США направил его и своего зятя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном с цель добиться отказа от ракетной программы, сворачивания военно-морских сил, прекращения обогащения урана и поддержки марионеточных государств, «чтобы мы [США] могли обрести свободу мореплавания».

«Мы пришли туда и попытались заключить с ними справедливую сделку, и стало совершенно ясно, что это будет невозможно — вероятно, к концу второй встречи, но мы вернулись на третью встречу, чтобы дать им последнюю попытку», — добавил он.

С начала февраля 2026 года, до начала совместной операции США и Израиля против Ирана, прошли три раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Первая встреча состоялась 6 февраля в столице Омана Маскате. Вторая прошла 17 февраля в Женеве. Третья — 26 февраля, также в Женеве.

После третьего раунда переговоров журналист Axios Барак Равид сообщил, что Уиткофф и Кушнер были разочарованы тем, что услышали в ходе утренней встречи с иранскими переговорщиками.

Операция США и Израиля в Иране началась через пару дней после переговоров, утром 28 февраля. В ходе нее был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о самом масштабном наступлении за всю историю Ирана. После гибели Хаменеи, в начале марта, Иран активизировал удары по военным базам США, в том числе в ближневосточных странах. Взрывы прогремели в Дубае и Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар), Бахрейне и Кувейте, Эрбиле (Иракский Курдистан).

Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана. США планировали операцию в Иране в течение четырех-пяти недель, но способны продолжать ее дольше, заявил Трамп.

