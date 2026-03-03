Трамп заявил о почти бесконечных запасах оружия США

Он добавил, что значительная часть боеприпасов размещена за пределами территории США. Ранее Трамп допускал, что военная операция против Ирана может продлиться дольше первоначально обозначенных сроков. Он хвастался, что Вашингтону удалось полностью обезглавить руководство Исламской Республики, и даже назвал трёх возможных кандидатов на пост преемника Хаменеи. Он также отметил, что США планировали уничтожить руководство Ирана за несколько недель, но справились всего за день.