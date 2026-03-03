Премьер Израиля назвал абсурдом разговоры о втягивании США в конфликт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал заявления о том, что он якобы втянул президента США Дональда Трампа в военный конфликт.
В интервью Fox News израильский лидер назвал подобные утверждения абсурдными.
По его словам, Трамп самостоятельно принимает решения и действует исходя из интересов США.
Нетаньяху подчеркнул, что американский президент, по его мнению, является сильным лидером и поступает так, как считает правильным для своей страны и будущих поколений.
