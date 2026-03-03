Американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс, заявившая, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной*, объяснила, зачем премьер-министру Израиля Биньямину (Биби) Нетаньяху необходимо развязать Третью мировую войну.
По ее словам, провокации под ложным флагом — это излюбленный израильский метод.
«Начиная с 11 сентября и заканчивая делом Лавона, и многого другого, провокации под ложным флагом — это излюбленный израильский метод. Агентов Моссада учат, что они унаследуют землю “путем обмана”. Биби хочет Третьей мировой войны, чтобы начать глобальную перезагрузку — как они это делали каждый раз, когда люди начинали это замечать», — написала она в социальной сети X*.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком высказывал мнение, что Третью мировую войну развяжут именно Израиль и США.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.
**Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.