Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США могут вечно вести войны из-за неограниченных запасов вооружений

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты способны «вечно» вести военные действия благодаря «практически неограниченным» запасам вооружений среднего и большого класса.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что Соединенные Штаты способны «вечно» вести военные действия благодаря «практически неограниченным» запасам вооружений среднего и большого класса.

По словам главы американского государства, текущий объем боеприпасов среднего и большого калибра в США достиг рекордных показателей. Трамп охарактеризовал их как «никогда не бывшие такими большими и качественными».

«Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши. Как мне было заявлено сегодня, мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

В заключение Трамп подчеркнул, что США обладают достаточными запасами вооружений для достижения крупных военных успехов.

Отметим, военный аналитик, офицер разведки американского Корпуса морской пехоты в отставке Скотт Риттер считает, что у США уже через пять недель могут закончиться боеприпасы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше