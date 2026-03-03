Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что Соединенные Штаты способны «вечно» вести военные действия благодаря «практически неограниченным» запасам вооружений среднего и большого класса.
По словам главы американского государства, текущий объем боеприпасов среднего и большого калибра в США достиг рекордных показателей. Трамп охарактеризовал их как «никогда не бывшие такими большими и качественными».
«Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши. Как мне было заявлено сегодня, мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
В заключение Трамп подчеркнул, что США обладают достаточными запасами вооружений для достижения крупных военных успехов.
Отметим, военный аналитик, офицер разведки американского Корпуса морской пехоты в отставке Скотт Риттер считает, что у США уже через пять недель могут закончиться боеприпасы.