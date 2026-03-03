У американцев был агентурный источник в окружении Хаменеи

У американской разведки был источник в окружении верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает газета The Financial Times.
По данным издания, операция против Ирана готовилась несколько месяцев. План скорректировали после того, как американская и израильская разведка установили, что Хаменеи и его ближайшие соратники будут находиться в тегеранском комплексе в субботу утром.
В публикации отмечается, что в случае начала полномасштабных боевых действий иранское руководство могло бы быстро укрыться в заранее подготовленных подземных бункерах. По словам источника газеты, у Хаменеи было два таких убежища, и при нахождении в них он был бы недосягаем для израильских бомб.
Издание пишет, что, в отличие от лидера движения «Хезболлах» Хасана Насраллы, Хаменеи не жил постоянно в подземном укрытии. Однако в условиях обострения он предпринимал меры предосторожности.
The Financial Times утверждает, что израильская сторона располагала данными радиоэлектронной разведки, включая доступ к камерам наблюдения и мобильным сетям. При этом у США, по информации газеты, был дополнительный агентурный источник в окружении аятоллы.
Как сообщается, израильские самолеты находились в воздухе несколько часов и нанесли до 30 высокоточных ударов. Военные указали, что выбор дневного времени позволил добиться эффекта внезапности.
Официальных подтверждений этих сведений со стороны США, Израиля или Ирана на момент публикации не приводилось.
