У американцев был агентурный источник в окружении Хаменеи

В публикации отмечается, что в случае начала полномасштабных боевых действий иранское руководство могло бы быстро укрыться в заранее подготовленных подземных бункерах. По словам источника газеты, у Хаменеи было два таких убежища, и при нахождении в них он был бы недосягаем для израильских бомб.