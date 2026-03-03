В Крыму назначили нового вице-премьера

«Ольга Александровна Шевцова назначена на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Желаю Ольге Александровне дальнейших успехов и плодотворной работы!», — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
В конце января Госсовет РК одобрил освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма, депутаты согласовали ее назначение на должность вице-премьера.
Ольга Шевцова родилась 29 апреля 1984 года в городе Евпатория. В 2006 году закончила с отличием Таврический гуманитарно-экологический институт, по специальности «Экология и охрана окружающей среды», в 2014 году, пройдя обучение в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, получила второе высшее образование по специальности «Государственное управление».
В 2022 году прошла профессиональную переподготовку во «Всероссийском институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства» по программе «Лесное и лесопарковое хозяйство». С октября 2021 года являлась министром экологии и природных ресурсов Республики Крым.