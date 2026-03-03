Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму назначили нового вице-премьера

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости Крым. В Крыму экс-министра экологии и природных ресурсов Ольгу Шевцову назначили вице-премьером. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Ольга Александровна Шевцова назначена на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Желаю Ольге Александровне дальнейших успехов и плодотворной работы!», — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

В конце января Госсовет РК одобрил освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма, депутаты согласовали ее назначение на должность вице-премьера.

Ольга Шевцова родилась 29 апреля 1984 года в городе Евпатория. В 2006 году закончила с отличием Таврический гуманитарно-экологический институт, по специальности «Экология и охрана окружающей среды», в 2014 году, пройдя обучение в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, получила второе высшее образование по специальности «Государственное управление».

В 2022 году прошла профессиональную переподготовку во «Всероссийском институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства» по программе «Лесное и лесопарковое хозяйство». С октября 2021 года являлась министром экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше