Появилось видео, как в Кувейте ставили на колени сбитого пилота США

На распространяемой видеозаписи запечатлен момент, в который пилот опускается на колени. Судя по кадрам, перед военным собрались несколько человек, двое мужчин находились в двух шагах от него: один снимал происходящее на телефон, другой кричал и, по всей видимости, угрожал палкой. Американец все это время активно жестикулировал, пытаясь остановить мужчин, а затем, подчиняясь, опустился на колено, продолжая что-то объяснять. В итоге местные отошли от пилота и он поднялся.