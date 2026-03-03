Москва
°
Появилось видео, как в Кувейте ставили на колени сбитого пилота США

В сети появились кадры из Кувейта, на которых пилота сбитого над страной американского истребителя заставляют опуститься на колени.

Источник: Аргументы и факты

В интернете появилось видео с тем, как в Кувейте ставили на колени пилота американского истребителя, сбитого над страной.

Ранее сеть облетела фотография с американским военнослужащим: он стоит на одном колене с поднятыми руками, а перед ним мужчина, замахнувшийся предметом, похожим на палку.

На распространяемой видеозаписи запечатлен момент, в который пилот опускается на колени. Судя по кадрам, перед военным собрались несколько человек, двое мужчин находились в двух шагах от него: один снимал происходящее на телефон, другой кричал и, по всей видимости, угрожал палкой. Американец все это время активно жестикулировал, пытаясь остановить мужчин, а затем, подчиняясь, опустился на колено, продолжая что-то объяснять. В итоге местные отошли от пилота и он поднялся.

Иранские СМИ накануне, 2 марта, заявили, что страна сбила над территорией Кувейта истребитель F-15 США и двое пилотов успели катапультироваться (видео с летящими с парашютами военными тоже есть в интернете). Информировалось, что одного из военнослужащих кувейтские силы безопасности задержали.

Между тем США заявили, что их воздушное судно было сбито над Кувейтом случайно в результате «дружественного огня».

