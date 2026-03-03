Воздушное пространство Ирана будет закрыто еще четверо суток

«Согласно последним данным, воздушное пространство страны закрыто ориентировочно до 08:30 по всемирному времени 7 марта (11:30 мск — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства. Ранее режим запрета полетов в воздушном пространстве Ирана устанавливался до 11:30 мск 3 марта.
В настоящее время из-за событий на Ближнем Востоке также закрыто для полетов небо Ирака, Кувейта, Бахрейна, Катара и Сирии, частично закрыто воздушное пространство ОАЭ, периодически закрывается воздушное пространство Израиля, в вечерние и ночные часы не осуществляются полеты над Иорданией.