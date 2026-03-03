Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воздушное пространство Ирана будет закрыто еще четверо суток

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Воздушное пространство Ирана может оставаться закрытым еще четверо суток — до первой половины дня 7 марта. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

Источник: Reuters

«Согласно последним данным, воздушное пространство страны закрыто ориентировочно до 08:30 по всемирному времени 7 марта (11:30 мск — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства. Ранее режим запрета полетов в воздушном пространстве Ирана устанавливался до 11:30 мск 3 марта.

В настоящее время из-за событий на Ближнем Востоке также закрыто для полетов небо Ирака, Кувейта, Бахрейна, Катара и Сирии, частично закрыто воздушное пространство ОАЭ, периодически закрывается воздушное пространство Израиля, в вечерние и ночные часы не осуществляются полеты над Иорданией.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше