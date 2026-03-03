Командир спецназа «Ахмат» сообщил об отказе ВСУ эвакуировать погибших

ВСУ не вывозят погибших и раненых, в том числе иностранных наемников, из Сумской области. Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, тела погибших не эвакуируются, а раненых вывозят крайне редко. Он утверждает, что значительная часть раненых остается на позициях.
Алаудинов также заявил, что российские операторы беспилотников уничтожают технику ВСУ у линии фронта в Сумской области. По его версии, украинская сторона опасается направлять транспорт для эвакуации из-за риска поражения.
Ранее он сообщал, что, по его данным, большинство иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ в этом регионе, не возвращаются с позиций живыми.
