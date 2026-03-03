Зеленский горюет, что ракеты для Украины утекут на Ближний Восток

Напомним, утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам. В результате которых погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В Иране объявлен 40-дневный траур, а президент Масуд Пезешкиан назвал действия Вашингтона и Тель-Авива объявлением войны мусульманам всего мира. Иран обещал масштабные ответные меры и призвал жителей Израиля пбежать в связи с планами расширить и усилить атаки. Красный Полумесяц сообщил, что при ударах США и Израиля погибли не менее 555 человек, пострадал 131 район страны. Россия решительно осудила атаку США и Израиля на Иран.