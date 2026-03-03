Москва
Зеленский горюет, что ракеты для Украины утекут на Ближний Восток

Украина может столкнуться с проблемами при получении ракет и вооружений на фоне военной операции США против Ирана. Своими опасениями поделился Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства», — сокрушается политик, подчеркивая, что Вашингтону они могут понадобиться на Ближнем Востоке.

Напомним, утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам. В результате которых погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В Иране объявлен 40-дневный траур, а президент Масуд Пезешкиан назвал действия Вашингтона и Тель-Авива объявлением войны мусульманам всего мира. Иран обещал масштабные ответные меры и призвал жителей Израиля пбежать в связи с планами расширить и усилить атаки. Красный Полумесяц сообщил, что при ударах США и Израиля погибли не менее 555 человек, пострадал 131 район страны. Россия решительно осудила атаку США и Израиля на Иран.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

