Продвигающимся в Сумской области российским подразделениям удалось взять под контроль село Бобылевка, сообщил во вторник связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
«Группировка войск “Север” освободила село Бобылевка», — говорится в публикации.
Сообщается, что военнослужащие 80-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса выбили из Бобылевки националистов из закарпатской 101-й бригады теробороны ВСУ.
По информации канала, российские военные, взяв под контроль Бобылевку, пресекли нанесение противником ударов из района этого села по гражданской инфраструктуре на территории Курской области.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными села Круглое в Харьковской области. Также было объявлено о переходе под контроль войск РФ села Резниковка и поселка Дробышево в ДНР.
Ранее стало известно о занятии российскими подразделениями запорожского села Горькое и населенного пункта Нескучное в Харьковской области.