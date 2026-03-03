Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ШОС заявила о своей солидарности и поддержке правительства и народа Ирана

В совместном заявлении члены организации выразили серьезную озабоченность в связи с развитием событий на Ближнем Востоке и военными ударами по территории Исламской Республики Иран.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. ШОС заявила о своей солидарности и поддержке правительства и народа Ирана.

«Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выражают серьезную озабоченность в связи с развитием событий на Ближнем Востоке и военными ударами по территории Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении международного объединения.

Отмечается, что государства-члены Шанхайской организации сотрудничества считают недопустимым применение силы и выступают за урегулирование существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета законных интересов всех сторон в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН.

Также.

государства-члены ШОС подчеркивают необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана, выступают за проявление всеми сторонами сдержанности и отказ от действий, способных усугубить ситуацию;

государства-члены ШОС настоятельно призывают Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН принять безотлагательные меры для противодействия подрыву международного мира и безопасности.

«Государства-члены ШОС выражают искренние соболезнования семьям погибших в результате нападения и заявляют о своей солидарности и поддержке Правительству и народу Ирана», — говорится в заявлении международного объединения.

Напомним, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Для справки: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше