Трамп отказался от пресс-конференций в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп принял решение прекратить проведение интенсивных пресс-конференций с иностранными лидерами в Овальном кабинете. Как сообщает газета Politico со ссылкой на источники, это произошло после того, как некоторые главы государств напрямую обратились к нему с соответствующей просьбой.
По словам чиновника Белого дома, Трампу наскучили эти мероприятия, и он без колебаний согласился удовлетворить просьбу. Источники издания утверждают, что в последние месяцы несколько лидеров, прибывающих в Белый дом, выразили желание избежать длительного допроса со стороны прессы в Овальном кабинете.
Один из высокопоставленных чиновников Белого дома подтвердил, что Трамп принял их просьбу и сказал: «Хорошо, ладно». По его словам, президенту надоела эта рутинная процедура.
Politico также отмечает, что большинство глав государств тщательно готовятся к встречам в Белом доме, осознавая, что участие в пресс-конференциях является частью условий приглашения.
