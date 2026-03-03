Трамп отказался от пресс-конференций в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп принял решение прекратить проведение интенсивных пресс-конференций с иностранными лидерами в Овальном кабинете. Как сообщает газета Politico со ссылкой на источники, это произошло после того, как некоторые главы государств напрямую обратились к нему с соответствующей просьбой.