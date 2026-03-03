Politico узнало о риске сокращения поставок ракет США Европе и Украине

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Киев может столкнуться с трудностями в получении ракет и систем ПВО из‑за операции США и Израиля против Ирана. Он отметил, что такое вооружение может понадобиться Вашингтону и его союзникам на Ближнем Востоке «для самообороны».