Politico узнало о риске сокращения поставок ракет США Европе и Украине

США израсходовали значительную часть боеприпасов, включая ракеты-перехватчики, и теперь будут пополнять запасы, из-за чего у Европы и Украины может стать меньше возможностей для закупок. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Источник: AP 2024

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Киев может столкнуться с трудностями в получении ракет и систем ПВО из‑за операции США и Израиля против Ирана. Он отметил, что такое вооружение может понадобиться Вашингтону и его союзникам на Ближнем Востоке «для самообороны».

Зеленский пояснил, что Украина использует программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств, и допустил повторение ситуации 2025 года, когда поставки, по его словам, замедлялись на фоне девятидневной войны Израиля и Ирана.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил в соцсети Truth Social, что американские запасы боеприпасов среднего и высшего класса достигли рекордного объема и сейчас «практически неограниченные».

«В конечном счете у нас есть хорошие запасы, но этого недостаточно. В отдаленных странах хранится много дополнительного высококачественного вооружения для нас», — отметил президент США.

Израиль и США утром 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Трамп объяснил ее тем, что у Вашингтона «иссякло терпение» в переговорах по ядерной сделке: 26 февраля прошел новый раунд переговоров, Тегеран отверг ключевые требования Вашингтона — закрыть три объекта ядерной программы и передать США обогащенный уран, писала The Wall Street Journal.

Президент США отметил, что действия государства представляли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам, военным базам за рубежом и союзникам государства по всему миру.

