Положение о министерстве демографии утвердили в Нижегородской области

Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Министерство будет отвечать за демографическую политику, развитие рынка труда и вовлечение жителей в экономику. В его ведении — занятость населения, социальные выплаты безработным, вопросы трудовых отношений, доходов и охраны труда. Также ведомство займется расчетом потребности региона в иностранных работниках и реализацией программы по добровольному переселению соотечественников из‑за рубежа. Ему переданы полномочия по квотированию рабочих мест и регистрации коллективных договоров.