Трамп окрестил Зеленского хозяином бродячего цирка

«Сонный Джо Байден тратил всё своё время и деньги нашей страны, отдавая всё украинскому Ф. Т. Барнуму (Зеленскому!). Сотни миллиардов долларов», — написал он, добавив, что Байден не позаботился о восполнении розданного оружия.
Финеас Тейлор Барнум — американский шоумен XIX века, создатель музея диковин и сооснователь бродячего цирка. Он прославился как родоначальник агрессивного PR и массовых развлечений, автор формулы «публике нужно зрелище». А ещё про его похождения был снят фильм «Величайший шоумен» с Хью Джекманом в главной роли.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не считает американского президента Дональда Трампа своим союзником. Он признался, что глава Белого дома ещё в начале своего срока предупредил, что займёт нейтральную позицию.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.