Трамп окрестил Зеленского хозяином бродячего цирка

Финеас Тейлор Барнум — американский шоумен XIX века, создатель музея диковин и сооснователь бродячего цирка. Он прославился как родоначальник агрессивного PR и массовых развлечений, автор формулы «публике нужно зрелище». А ещё про его похождения был снят фильм «Величайший шоумен» с Хью Джекманом в главной роли.