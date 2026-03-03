Осознанно принял смерть: Политолог объяснил поведение Хаменеи перед лицом угрозы

«Тегеран, находясь под военным и экономическим давлением, бьёт по американской инфраструктуре в регионе. Они не в пример многим другим странам оказывают реальное сопротивление в ответ на возможную угрозу потери государственности», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».
Смерть Хаменеи — это не просчёт служб, а личный выбор человека, который воспринимал себя не просто управленцем, а носителем миссии. В политической культуре Ирана это придаёт его гибели особое символическое значение. Эксперт добавил, что события на Ближнем Востоке стали уроком для стран, размещающих военные объекты США или НАТО: они автоматически становятся мишенями.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В результате атаки был убит верховный лидер ИРИ, аятолла Али Хаменеи. Исполнять обязанности главы государства был назначен аятолла Алиреза Арафи. 2 марта умерла супруга Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде. В тот же день состоялось прощание с самим духовным лидером Ирана.
