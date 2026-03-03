Осознанно принял смерть: Политолог объяснил поведение Хаменеи перед лицом угрозы

Смерть Хаменеи — это не просчёт служб, а личный выбор человека, который воспринимал себя не просто управленцем, а носителем миссии. В политической культуре Ирана это придаёт его гибели особое символическое значение. Эксперт добавил, что события на Ближнем Востоке стали уроком для стран, размещающих военные объекты США или НАТО: они автоматически становятся мишенями.