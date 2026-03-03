Малинен объяснил, что будет с США после убийства аятоллы Ирана

«Вы устранили единственного человека, стоявшего между вашими войсками и генералами-радикалами, чье единственное предназначение — этот сценарий (война). Теперь они обладают полным оперативным контролем и свободой действий. И, убив его, вы объединили нацию вокруг них и развязали глобальный джихад», — обратился он к американским властям в социальной сети X*.
Малинен добавил, что теперь США воюют со страной, которая готовилась к этому 40 лет — четыре десятилетия тренировок и накопления оружия.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Во время нападения США и Израиля на Иран был убит аятолла Али Хаменеи и его семья.
Ранее Малинен рассказал, из-за чего провалился план США по Ирану.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.