Малинен объяснил, что будет с США после убийства аятоллы Ирана

Профессор Хельсинкского университета Малинен объяснил, что будет с США после убийства Али Хаменеи. По его словам, американцы и израильтяне устранили единственное связующее звено между ними и народом Ирана.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен объяснил, чем для американцев обернется убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, мягко говоря, у США и их союзников впереди большие неприятности.

«Вы устранили единственного человека, стоявшего между вашими войсками и генералами-радикалами, чье единственное предназначение — этот сценарий (война). Теперь они обладают полным оперативным контролем и свободой действий. И, убив его, вы объединили нацию вокруг них и развязали глобальный джихад», — обратился он к американским властям в социальной сети X*.

Малинен добавил, что теперь США воюют со страной, которая готовилась к этому 40 лет — четыре десятилетия тренировок и накопления оружия.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Во время нападения США и Израиля на Иран был убит аятолла Али Хаменеи и его семья.

Ранее Малинен рассказал, из-за чего провалился план США по Ирану.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

