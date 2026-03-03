Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине

О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников «обеспечить безопасность» их проведения. Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов.