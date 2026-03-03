Москва
Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине

РИМ, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта, а не после перемирия.

Источник: Reuters

«Настоящий вопрос в том: когда мы сможем провести выборы? Они, безусловно, состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия», — заявил Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников «обеспечить безопасность» их проведения. Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов.

В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом. При этом он допустил, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.

