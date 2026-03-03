Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов: ВСУ бросают тела убитых побратимов и умирающих раненых на поле боя

Военнослужащие ВСУ в Сумской области не вывозят тела погибших и раненых с линии фронта, сообщил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, речь идёт, в том числе об иностранных наёмниках.

Источник: Life.ru

«Могу гарантированно сказать, что они не вывозят своих “двухсотых”… Большая часть “трехсотых” — они остаются на позициях и потихоньку умирают. В большинстве своём они даже уже не рискуют. Даже когда требуют, чтобы вывезли “трехсотых”, те, кто ранее очень хорошо этой работой занимался, уже идут в отказ», — заявил Алаудинов РИА «Новости».

Командир «Ахмата» также отметил, что российские операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ у линии соприкосновения, что затрудняет эвакуацию. По его словам, военнослужащие украинской стороны якобы отказываются выдвигаться за ранеными из-за высокой угрозы поражения техники.

Ранее в районе Купянска были обнаружены тела пяти бразильских наёмников, воевавших на стороне Украины. Их нашли в доме рядом с железнодорожной станцией Куриловка. Сообщается, что погибшие были укрыты формой других военнослужащих ВСУ, а поблизости находились сожжённые элементы обмундирования.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше