Политическая активность во Владивостоке ушла на защиту Telegram

Политическая активность во Владивостоке смещается к защите Telegram (18+): после несостоявшегося митинга 1 марта в гайд‑парке у Приморского краевого Дома молодежи общественники подали новую заявку на акцию 14 марта. Заявленная цель — выразить несогласие с решениями о замедлении, ограничении и возможной блокировке мессенджера. Из‑за этих мер у части пользователей сервис начал работать с перебоями, а у медиа и малого бизнеса, как отмечают организаторы мероприятия, появились риски потери аудитории и доходов, сообщает ИА PrimaMedia.
Уведомление о проведении публичного мероприятия возле Дома молодежи в администрацию Владивостока направили член КПРФ Максим Чихунов и бывший депутат Заксобрания Приморья Геннадий Шульга, досрочно лишенный полномочий в апреле прошлого года и на этой неделе доказавший в суде неправомерность того решения.
Активисты намерены 14 марта провести митинг, целью которого является выражение несогласия с «решением о замедлении, ограничении и блокировки социальной сети (мессенжера) Telegram». В уведомлении указано предполагаемое количество участников до 70 человек.
Первая заявка на митинг против ограничений в работе Telegram поступала недавно в администрацию от депутата Заксобрания Приморья Александра Сустова, (член фракции КПРФ, из партии исключен). Он планировал вывести до 500 человек 1 марта на площадку перед входом в Приморский краевой Дом молодежи. Мэрия города не согласовала проведение публичного мероприятия. В официальном ответе за подписью вице‑мэра Дмитрия Свитайло говорилось, что «на площадке продолжаются ремонтные работы сцены, которые до 1 марта не будут завершены», в связи с чем «не может быть обеспечена безопасность участников митинга».
Ремонт сцены здесь тянется с ноября прошлого года. Коммунист Максим Чихунов в беседе с ИА PrimaMedia отметил, что рассчитывает на его завершение к дате намеченной акции: «К 1 марта не успели. Но впереди еще две недели».
По его словам, это исключительно гражданская акция.
— Никаких политических лозунгов. Только выражение несогласия с попытками блокировать Telegram, у нас это указано в уведомлении. Жители Владивостока несогласны с этими действиями, — сказал Чихунов.
В свою очередь Геннадий Шульга отмечает, что для него вопрос блокировки мессенджера крайне болезненный: он ведет новостной Telegram‑канал (18+) и считает, что сейчас Telegram остается едва ли не последним источником монетизации в сети для малого бизнеса.
«При этом и самозанятые, и ИП, которые зарабатывают на рекламе, дополнительно платят рекламный сбор 3% от оборота», — написал он в своем канале.
Организаторы ожидают ответ администрации по своему уведомлению. Площадка у Дома молодежи фактически является городским «гайд‑парком» — специально отведенным местом для публичных мероприятий, где акции с небольшой численностью могут проводиться в упрощенном порядке, без обязательного предварительного согласования с органами власти. Но, по словам Максима Чихунова, в целях безопасности организаторы уведомляют администрацию о готовящемся мероприятии.
Отметим, что ранее из‑за тех же ремонтных работ сцены возле Дома молодежи отказ в согласовании мероприятия получил Приморский краевой комитет КПРФ, заявлявший митинг к 23 февраля, посвящённый Дню советской армии и флота и, в том числе, «выражению поддержки проведению специальной военной операции против украинского неонацизма». Тогда коммунисты провели свое мероприятие не на площадке перед сценой, а в том же сквере возле Дома молодежи — у мемориального танка Т‑34.