Политическая активность во Владивостоке ушла на защиту Telegram

Первая заявка на митинг против ограничений в работе Telegram поступала недавно в администрацию от депутата Заксобрания Приморья Александра Сустова, (член фракции КПРФ, из партии исключен). Он планировал вывести до 500 человек 1 марта на площадку перед входом в Приморский краевой Дом молодежи. Мэрия города не согласовала проведение публичного мероприятия. В официальном ответе за подписью вице‑мэра Дмитрия Свитайло говорилось, что «на площадке продолжаются ремонтные работы сцены, которые до 1 марта не будут завершены», в связи с чем «не может быть обеспечена безопасность участников митинга».