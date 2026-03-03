Служба внешней разведки России рассекретила полковника Глотова в честь его 100-летнего юбилея

После института радиотехники Глотов занимался технической разведкой, в том числе получением информации из посольства США в Москве. В конце 1970-х он провёл уникальную операцию: в специальных деревянных контейнерах с кислородными подушками нелегально вывез из Кабула в СССР трёх афганских министров. А позже разведчик тайно переправил обратно в Афганистан будущего главу МИД республики.