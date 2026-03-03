Москва
Служба внешней разведки России рассекретила полковника Глотова в честь его 100-летнего юбилея

Служба внешней разведки России рассекретила полковника Василия Глотова, отметившего 100-летний юбилей, сообщает RG.ru. По данным издания, в годы Великой Отечественной войны он служил радистом в войсках НКВД, затем окончил пограничное училище и боролся с бандеровцами на Западной Украине.

Источник: Life.ru

После института радиотехники Глотов занимался технической разведкой, в том числе получением информации из посольства США в Москве. В конце 1970-х он провёл уникальную операцию: в специальных деревянных контейнерах с кислородными подушками нелегально вывез из Кабула в СССР трёх афганских министров. А позже разведчик тайно переправил обратно в Афганистан будущего главу МИД республики.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле передал главе государства книгу «Дело “Маки-Мираж” Николая Чумакова. Она посвящена малоизвестным страницам истории советской разведки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

