Коц: взятие Резниковки способствует продвижению ВС РФ на Славянск с востока

Освобождение российскими военными села Резниковка в ДНР способствует продвижению ВС РФ к Славянску с восточной стороны, считает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Взятие под контроль Резниковки создает предпосылки для наступления на Славянск с востока, вдоль реки Сухая», — сообщил он в своем Telegram-канале.
По словам военкора, занявшие Резниковку российские подразделения расширяют зону контроля в районе освобожденного ранее города Северск.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Резниковки в минувший понедельник. Также было объявлено о переходе под контроль российских войск села Круглое в Харьковской области и поселка Дробышево на краснолиманском направлении.
По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, занятие Дробышева фактически открывает российским военным дорогу к западным окраинам Красного Лимана. Согласно сведениям Коца, подразделения РФ сжимают кольцо вокруг этого города, давя на позиции боевиков ВСУ в нем с севера, востока и юго-востока.