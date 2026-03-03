Москва
Коц: взятие Резниковки способствует продвижению ВС РФ на Славянск с востока

Военкор сообщил о расширении российскими военными зоны контроля в районе ранее освобожденного Северска.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение российскими военными села Резниковка в ДНР способствует продвижению ВС РФ к Славянску с восточной стороны, считает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Взятие под контроль Резниковки создает предпосылки для наступления на Славянск с востока, вдоль реки Сухая», — сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам военкора, занявшие Резниковку российские подразделения расширяют зону контроля в районе освобожденного ранее города Северск.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Резниковки в минувший понедельник. Также было объявлено о переходе под контроль российских войск села Круглое в Харьковской области и поселка Дробышево на краснолиманском направлении.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, занятие Дробышева фактически открывает российским военным дорогу к западным окраинам Красного Лимана. Согласно сведениям Коца, подразделения РФ сжимают кольцо вокруг этого города, давя на позиции боевиков ВСУ в нем с севера, востока и юго-востока.

