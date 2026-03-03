Коц: взятие Резниковки способствует продвижению ВС РФ на Славянск с востока

Узнать больше по теме

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение

В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.