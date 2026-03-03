Москва
Почетное консульство Республики Молдова будет открыто в Гамбурге

Глава МИД Молдовы посетит на этой неделе Германию и Азербайджан.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Молдовы вице-премьер Михаил Попшой в период с 3 по 5 марта совершит рабочий визит в Германию, где посетит Гамбург и Берлин по приглашению федерального министра иностранных дел Йоханна Вадефуля.

В Гамбурге Попшой примет участие в открытии офиса Почетного консульства Республики Молдова, а также проведет встречи с бургомистром города Петером Ченчером и представителями торгово-промышленной палаты и академического сообщества региона.

В Берлине глава молдавского МИД проведет встречу со своим немецким коллегой в здании Федерального министерства иностранных дел, после которой состоится совместная пресс-конференция министров.

Также в немецкой столице Попшой примет участие в мероприятии с представителями федерального правительства и членами бундестага: председателя парламентского комитета по европейским делам Антона Хофрайтера, председателя парламентского комитета по иностранным делам Армина Лашета, председателя немецко-молдавского парламентского форума Йоханнеса Шрапса, а также советника федерального канцлера по внешней политике и политике безопасности Гюнтера Зауттера.

Программа визита главы молдавской дипломатии в Германию также включает встречи с представителями немецких деловых и академических кругов и участие в конференции «Расширение ЕС — перспективы для Молдовы».

Позже на этой неделе у Попшоя запланирован рабочий визит в Баку по приглашению министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

В повестке дня визита — встречи с председателем парламента Сахибой Гафаровой, первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым, а также с представителями энергетической компании SOCAR. Кроме того, после переговоров Попшой и Байрамов проведут совместную пресс-конференцию.

Программа визита также включает возложение цветов на Аллее почета и к могиле национального лидера Гейдара Алиева.

«Визиты состоятся в контексте укрепления двустороннего диалога Республики Молдова с Германией и Азербайджаном, в том числе по политическому, экономическому и энергетическому направлениям», — уточнили в МИД Молдовы.