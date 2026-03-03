Трамп снова сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

В 1871 году Финеас Тейлор Барнум (1810−1891) основал в нью-йоркском районе Бруклине компанию, объединившую цирк и зверинец, и получившую вскоре название «Цирк Барнума и Бейли» (Джеймс Бейли стал позже партнером Барнума). Основными номерами программы было выступление животных и так называемое «шоу уродцев», в котором зрителям показывали людей необычной внешности. После смерти Барнума цирк был продан братьям Ринглинг в 1907 году за $400 тыс.