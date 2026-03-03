В Truth Social американский лидер сравнил Владимира Зеленского с Финеасом Барнумом — крупнейшей фигурой американского шоу-бизнеса XIX века и организатором одного из популярнейших бродячих цирков столетия.
«Сонный Джо Байден потратил деньги нашей страны, выдавая все Ф. Т. Барнуму (Зеленскому!) с Украины — миллиарды долларов», — написал Трамп, добавив также, что экс-президент бесплатно раздавал и оружие, «не потрудившись его заменить». «К счастью, я восстановил вооруженные силы в течение своего первого срока и продолжаю это делать», — заверил лидер США.
В 1871 году Финеас Тейлор Барнум (1810−1891) основал в нью-йоркском районе Бруклине компанию, объединившую цирк и зверинец, и получившую вскоре название «Цирк Барнума и Бейли» (Джеймс Бейли стал позже партнером Барнума). Основными номерами программы было выступление животных и так называемое «шоу уродцев», в котором зрителям показывали людей необычной внешности. После смерти Барнума цирк был продан братьям Ринглинг в 1907 году за $400 тыс.
В 2017 году цирк прекратил свою работу. О закрытии цирка было объявлено после того, как компания-владелец проиграла суды по искам различных обществ и организаций по защите прав животных.