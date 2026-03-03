В ЕС ждут всплеск нелегального оружия после конфликта на Украине

В документе отмечается, что после завершения военных действий поток нелегального огнестрельного оружия может составить сотни тысяч, а возможно, и миллионы единиц. Риск контрабанды оценивается как существенно более высокий, чем после конфликтов на Балканах, которые ранее считались главным источником нелегального оружия в Европе, пишет телеграм-канал Baza.