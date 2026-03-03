Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС ждут всплеск нелегального оружия после конфликта на Украине

С 2022 года число преступлений с применением оружия на Украине выросло почти на 5000%

С 2022 года число преступлений с применением оружия на Украине выросло почти на 5000%. Такие данные приводятся в рабочем документе Еврокомиссии к новой директиве по борьбе с незаконным оборотом оружия.

В документе отмечается, что после завершения военных действий поток нелегального огнестрельного оружия может составить сотни тысяч, а возможно, и миллионы единиц. Риск контрабанды оценивается как существенно более высокий, чем после конфликтов на Балканах, которые ранее считались главным источником нелегального оружия в Европе, пишет телеграм-канал Baza.

Еврокомиссия признаёт, что действующие механизмы контроля не смогли полностью остановить балканские каналы поставок. По оценке Брюсселя, те же маршруты могут использоваться для вывоза оружия с территории Украины.

В документе также говорится о признаках формирования организованного черного рынка внутри страны. В качестве примера приводится операция украинских силовиков во Львове в августе 2024 года. Тогда была ликвидирована сеть нелегальной торговли оружием. Изъяты 72 пистолета, 20 автоматов, 29 гранат и около 49 тысяч патронов.

По данным украинских правоохранительных органов, количество преступлений с применением оружия выросло с 275 в 2022 году до 13 413 в 2024-м. МВД Украины оценивает объем так называемого трофейного оружия на руках у населения в диапазоне от 1 до 5 млн единиц.

Кроме того, зарегистрировано более 800 тысяч случаев утери и кражи огнестрельного оружия — это больше, чем суммарно по странам Евросоюза.

В Еврокомиссии делают вывод, что после окончания конфликта избыточное оружие может стать ресурсом для организованной преступности. Брюссель намерен учитывать эти риски при подготовке новых мер контроля.

Читайте также: Иностранные наемники ВСУ выбирают автоматы Калашникова.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше