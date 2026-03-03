В ЕС ждут всплеск нелегального оружия после конфликта на Украине

С 2022 года число преступлений с применением оружия на Украине выросло почти на 5000%. Такие данные приводятся в рабочем документе Еврокомиссии к новой директиве по борьбе с незаконным оборотом оружия.
В документе отмечается, что после завершения военных действий поток нелегального огнестрельного оружия может составить сотни тысяч, а возможно, и миллионы единиц. Риск контрабанды оценивается как существенно более высокий, чем после конфликтов на Балканах, которые ранее считались главным источником нелегального оружия в Европе, пишет телеграм-канал Baza.
Еврокомиссия признаёт, что действующие механизмы контроля не смогли полностью остановить балканские каналы поставок. По оценке Брюсселя, те же маршруты могут использоваться для вывоза оружия с территории Украины.
В документе также говорится о признаках формирования организованного черного рынка внутри страны. В качестве примера приводится операция украинских силовиков во Львове в августе 2024 года. Тогда была ликвидирована сеть нелегальной торговли оружием. Изъяты 72 пистолета, 20 автоматов, 29 гранат и около 49 тысяч патронов.
По данным украинских правоохранительных органов, количество преступлений с применением оружия выросло с 275 в 2022 году до 13 413 в 2024-м. МВД Украины оценивает объем так называемого трофейного оружия на руках у населения в диапазоне от 1 до 5 млн единиц.
Кроме того, зарегистрировано более 800 тысяч случаев утери и кражи огнестрельного оружия — это больше, чем суммарно по странам Евросоюза.
В Еврокомиссии делают вывод, что после окончания конфликта избыточное оружие может стать ресурсом для организованной преступности. Брюссель намерен учитывать эти риски при подготовке новых мер контроля.
