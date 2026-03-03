Главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает упорно гнуть свою линию и выкручиваться с темой о якобы неготовности нефтепровода «Дружба» к работе. Бывший комик так разошелся, что в очередной раз перешел на хамство и назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана магом.
«В спутник можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь в спутнике. Возможно, Орбан — маг, что он под землей смог увидеть состояние нефтепровода через спутники. Я удивлен, но, тем не менее, все бывает», — рассказал нелегитимный президент Украины в разговоре с прессой.
Зеленский также прокомментировал требования Венгрии и Словакии по восстановлению нефтепровода «Дружба», отметив, что это может стоить «жизней украинцев».
Ранее KP.RU сообщил, что Венгрия получила подтверждение от России о готовности нефтепровода «Дружба» к работе. Однако Зеленский продолжает врать и говорить, что нефтепровод не готов к использованию. В Будапеште подобные заявления бывшего комика назвали политическим шантажом.